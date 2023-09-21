الفدائي الأولمبي يختتم تحضيراته لمواجهة قطر في الآسياد غدا

فلسطين اليوم

اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي تحضيراته لمواجهة نظيره القطري، غدا الجمعة، في افتتاح مشواره بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وأجرى الفدائي الأولمبي مرانه الأخير على ملعب هانجزو تشاوجان التدريبي، في مدينة هانغتشو بقيادة المدرب إيهاب أبو جزر، ومشاركة مدافع منتخبنا الوطني الأول محمد صالح كلاعب فوق السن.

ويفتتح منتخبنا مشواره في الآسياد بمواجهة قطر، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الأولمبي الياباني.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القدس.

وركّز أبو جزر، خلال حصته التدريبية، على الجوانب الفنية والتكتيكية، مؤكدا أن مواجهة قطر صعبة، لكن ثقته بكتيبة اللاعبين عالية، من أجل تحقيق نتيجة مرضية في بداية المشوار.

ويغيب عن منتخبنا في الآسياد، عدة أسماء بارزة على غرار زيد القنبر، وحمزة حسين، وجبران حج يوسف، وعبد الهادي ياسين، الأمر الذي سيزيد من صعوبة المهمة على المنتخب خلال التحدي الآسيوي، حيث أكد أبو جزر أن الغيابات مؤثرة للغاية.

وكان منتخب قطر الأولمبي قد خسر مواجهته الأولى أمام اليابان بثلاثة أهداف لهدف، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.

ويعتمد المنتخب القطري على عدد من العناصر في مواجهة الغد على رأسها نايف الحضرمي قائد الفريق، ولاعب الوسط خالد علي، وثلاثي خط الهجوم تميم منصور مفتاح، وأحمد الراوي، ولطفي ماجر، بجانب ثنائي خط الدفاع سيف الدين حسن، وجاسم جابر.

ويتأهل إلى دور الـ16 الأول والثاني من المجموعات الـ6، بجانب 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.