الرابطة الإسلامية تختتم سلسة الزيارات لمدراء المدارس وسط القطاع

فلسطين اليوم

اختتمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي ، سلسة الزيارت لمدراء المدارس مدرسة عمورية المشتركة في منطقة الزوايدة و مدرسة فتحي البلعاوي الثانوية (أ) في منطقة البريج وسط القطاع بعنوان درع القدس ضمن اطار التشبيك بين الرابطة الإسلامية و المؤسسات التعليمة بالتزامن مع الانطلاقة الجهادية 36 لحركة الجهاد الإسلامي.

و بدوره أكد مسؤول الرابطة الإسلامية في إقليم الوسطى الأستاذ يوسف خطاب أن الرابطة الإسلامية ستعمل جاهدة على تقديم كافة الخدمات الطلابية على مدار الأعوام الدراسية ، و سنكون خير داعم و سند للطالب الفلسطيني في شتى المراحل التعليمية من تقديم يد العون لهم سواء كان ماديا أو معنويا من أجل تجاوز العقبات التي تواجههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها جميع أطياف الشعب الفلسطيني.

و استدل خطاب بآيات من القرآن الكريم و أحاديث من السنة النبوية التي تحث الطالب المسلم على العلم و التعلم ، و فضل العلم و العلماء في المجتمعات الإسلامية ، أدل على فضل العلم ومنزلته من قول علي رضي الله عنه قال : "كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه".

و أوضح خطاب سنستمر في تقوية العلاقات مع المؤسسات التعليمية ، لتنمية قدرات الطالب الفلسطيني ، لأنه الدرع الواقي لفلسطين و المقدسات حتى دحر المحتل من أرضنا و تصبح دولتنا مستقلة بذاتها .

و اختتم ستبقى الرابطة الإسلامية هي حلقة الوصل الأقوى بين الطالب و بيئة التعليم من أجل النهوض بجيل مثقف و واعي قادر على مواكبة جميع التطورات التي تواجه الدول العربية بشكل عام و القضية الفلسطينية بالأخص.







