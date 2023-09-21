ما قصة مرض الشهير مودي الأسمر – اول ظهور مودي الأسمر بعد الوعكة الصحية

فلسطين اليوم

ما قصة مرض اليوتيوبر الكويتي مودي الأسمر – اول ظهور مودي الأسمر بعد الوعكة الصحية التي ألمت به ، وسارع فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي جاءت بعد عمليات بحث الكترونية كبيرة تجاوزت العشرين ألف عملية على جوجل الشهير على مستوى دول الخليج كافة ويمكن لكافة متابعي هذه المقالة من التعرف على هذه الإجابات عند قراءة جميع السطور حتى النهاية .

وتصدر منذ ساعات الصباح الباكر صور توثق اول ظهور للشهير مودي الأسمر على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تضامن عارم من آلاف الأشخاص على حالته الإنسانية الصعبة ونطلب من جميع الزوار الان الاستمرار في قراءة ما يلي بالصور والفيديو .

أول ظهور مودي الأسمر اليوم

ووضع لكم فريق الموقع صور لليوتيوبر مودي الأسمر وهي أحدث صور له بعد تعرضه لمرض في القلب بسبب التدخين ، وفيما يلي صورته .





مرض مودي الأسمر

ويعاني مودي الأسمر من اضطرابات في القلب والرئة منذ فترة بسبب التدخين حيث مكث على سرير المرض أسابيع عدة داخل احدى المشافي في الكويت وخضع لرقابة علاجية من الأطباء .

من هو مودي الأسمر

ولقد وضعنا لكم نبذة تعريفية عن الشهير مودي الأسمر وهو على النحو التالي:

أولا: اسم الشهرة: مودي الأسمر.

ثانيا: الاسم الحقيقي: محمد عبد اللطيف

ثالثا: محل الميلاد: ولد في دولة الكويت.

رابعا: المواطنة: دولة الكويت.

خامسا: الجنسية: يحمل الجنسية الكويتية.

سادسا: العرق: عربي.

سابعا: الديانة: يعتنق الدين الإسلامي.

ثامنا: الطائفة: أهل السنة والجماعة.

تاسعا: التعليم: غير معروف.

عاشرا: اللغة الأم: اللغة العربية.

حادية عشرة: اللغات الثانوية: اللهجة الكويتية.

الثانية عشرة: 30 عاما

الحالة الصحية مودي الأسمر

حسام علي علق: ابو خالد يسلم عليك خارج من الشر والله يجعله تكفير ذنوب وخطايا يا عين اخوك ، وفتره وترجع حصان بأذن الله .

علي علق: اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهم انّا نسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحة والعافية".

اسأل الله العلي العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما يا منزل الشفاء ويا مجيب الدعاء يامن تستجيب دعاء البائس الضعيف، انزل شفائك على جسده وارح نفسه واغرس العافية في جسده يا رب العالمين 🤲🏻❤️

#مودي_الاسمر pic.twitter.com/dvIQmoUGqn — عبدالعزيز الصميلي 🇸🇦 (@AzizSamily) September 21, 2023

محمود علق: اليوتيوبر مودي الاسمر : تكلم قبل فترة إنه أصابه مرض القلب بسبب التدخين وكان يوجه رسالة للجميع لعل يسمعها أحد ويطبقها هذا الشيء الخبيث اللي تستخدمه اليوم جالس يدمرك من الداخل بدون ما تنتبه حتى إنه قال ندمت على كل لحظة دخنت فيها وبإذن الله بتكون بداية تغيير بالنسبة لي وأتمنى تكون نقطة تغيير لكل شخص يدخن والله يجعلها بميزان حسناته، أسأل الله أن يلطف بحاله وأن يشفيه وأن يعافيه وأن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ، لا تنسونه من دعاكم ".

قصة مودي الأسمر