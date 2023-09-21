اقتصاديات الرياضة في قطاع غزة مشاكلها وحلول مقترحة

فلسطين اليوم

بقلم الخبير الاقتصادي محمد سليم سكيك

تعتبر الرياضية بكافة صورها وأشكالها من محركات الشعوب بكافة توجهاتها ، ولعل المتابع يري كيف اصبحت الرياضية تدير بعض اقتصاديات الدول ، وتساهم في نسب مرتفعة في الناتج المحلى ،نهيك انها أصبحت اداة ترويجية هامة لكثير من المنتجات العالمية ، على الرغم من ذلك مازالنا في بلدنا الحبيب وخصوصا في قطاع غزة نواجه تحديات جمة ومعيقات كثيرة في دعم القطاع الرياضي بكافة فروعة ولعل أهم هذه المشاكل تكمن فيما يلي :

١- ضعف التمويل الداخلي الموجة من قبل الجهات المسئولة لتنظيم الأنشطة الرياضية المختلفة

٢- عزوف الممولين الخارجين عن تمويل القطاع الرياضي رغم أهميته في التنمية المجتمعية ، او بمعني أخر حتى الآن المساهمات والدعم قليل مقارنة بقطاعات أخري

٣- ضعف المنظومة الاقتصادية بكل محاورها، مما انعكس سلبا على موضع الرعايات والدعم المالي

٤- ضعف قاعدة البيانات الموجودة عن القطاع الرياضي بكل قطاعته الفرعية مما يؤثر في التداخلات المطلوبة في كثير من الأوقات ..

٥- هناك ندرة في الكوادر البشرية المؤهلة في إعداد مشاريع استراتيجية للقطاع الرياضي ..

٦- ضعف البنية التحتية الرياضية بكافة صورها وأشكالها المتنوعة .

٧- غياب الوعي الاستراتيجي بأهمية الرياضية في التنشئة الاجتماعية ، مما يخلق مشاكل اجتماعية متعددة ..

٨- غياب واضح بين التخطيط والتطبيق للعلاقة بين القطاعات المختلفة مثل قطاع التعليم بكافة مراحلة واكتشاف المواهب والطاقات الرياضية لدي الفئات العمرية المختلفة

٩- الأساليب التقليدية لإدارة القضايا الرياضية في معظم أندية القطاع زاد من حدة الأزمة بكافة جوانبها ..

١٠-غياب العدالة في التوزيع والاهتمام بين أندية قطاع غزة وأندية الضفة ، مما يتطلب من المهتمين القياس بميزان واحد ، مع احترامي وتقديري للجهود الجبارة الذي يبذلها المسئولين والاتحادات المسئولة .

١١- تقليدية ثقافة المنظومة الرياضية في قطاع غزة مع صعوبة التحرك لدي المهتمين في تطوير ادائهم ، انعكس سالبا على التطوير والتنمية .

١٢- غياب الحاضنات الرياضية المختصة لبناء ابطال قادرين على المنافسة الإقليمية والخارجية ..

الحلول المقترح :

١- نشر الوعي المجتمعي بأهمية الرياضية بكافة أنواعها ؛ وأنها أسلوب حياة من خلال قنوات متعددة ومتنوعة اعلاميا وتعليما ..

٢- ضرورة ان يكون هناك قسم خاص في أي نادي رياضي مهمته كتابة مشاريع وجلب التمويل من باب الحرفية والمهنية ..

٣- إنشاء حاضنات رياضية ، تهتم بالمواهب لبنائها ثم بعد ذلك تسويقها ؛ بمعني آخر أن يكون هناك خطة مفصلة لبناء الأبطال والموهوبين ..

٤- توجيه الاستثمار الداخلي والخارجي لعمل مدن رياضية مؤهلة تتضم العديد من الألعاب والانشطة الرياضية المتنوعة مما يساعد على استيعاب الطاقات المهدرة لدي الفئات العمرية المختلفة ..

٥-ضرورة ان يكون القطاع الخاص الصامد جزء من المنظومة الرياضية وخصوصا في موضع التمويل والرعايات ..( البنوك -شركات المحمول - الاتصالات ؛ الشركات الكبرى وغيرها )

٦- عمل دورات متنوعة في الادراة الرياضية لمجالس الأندية من باب تنويع الخبرات والتعرف على أحدث أساليب الرياضية ..

٧- ضرورة وجود مواقع إنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي باللغة الانجليزية تتحدث عن الرياضة في قطاع غزة ..

٨- الحشد والمناصرة الفاعلة لاهمية الرياضية من وسائل الاعلام المحلية والإقليمية والدولية ..

٩- تنويع الخدمات المقدمة من النوادي الرياضية لأعضائها ؛ وأهمية وضع رزمة واضحة ممكن ان يستفيد منها الأعضاء ؛ مع ضرورة الاهتمام برفع الوعي باهمية الانتماء لدي الأعضاء في جميع الفترات وليس فقط فترة الانتخابات ..

١٠- يجب بل ضرورة ان يكون هناك خطة استراتيجة واضحة المعالم للاهداف المطلوبة للألعاب الرياضية المختلفة تحدد بسقف زمني على الأقل ٣ سنوات توضح بها ( الرؤية ، الأهداف ، النتائج المرجوة، التحديات والعقبات المتوقعة ؛ حلول مقترحة )