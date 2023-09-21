فتح تحقيق في قضية احتيال موظف بشركة صرافة على مواطنين بالخليل

فلسطين اليوم

قالت الشرطة الفلسطينية، إن النيابة العامة فتحت تحقيقاً، بينما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري عن موظف يعمل داخل شركة صرافة بمحافظة الخليل، للاشتباه بالاحتيال على عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت الشرطة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقًا إثر تلقيها عددًا من الشكاوى والبلاغات تفيد بقيام موظف بالاحتيال بمبالغ كبيرة.

وأشارت إلى أن النائب العام أصدر أمر قبض دولي بحق المشتبه فيه، وتم تعميمه من خلال المكتب المركزي الوطني الفلسطيني "إنتربول فلسطين" لغايات القبض عليه.