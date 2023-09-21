صور حديثة مودي الأسمر اليوتيوبر الكويتي بعد المرض - قصة مرضه

فلسطين اليوم

صور احدث ظهور اليوتيوبر الكويتي مودي الأسمر بعد تعرضه لمرض مزمن ألم به اليوم الخميس 21-9-2023 ، وتصدر اسم هذا المشهور في البلاد الخليجية الساعات الأخيرة من هذا اليوم قائمة الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل وتضامن معه من آلاف المتابعين والدعاء له بالشفاء العاجل وقام فريق فلسطين اليوم في نقل التفاصيل الكاملة في هذه المقالة التي تحتوي على جميع المعلومات .

ونريد من الكل الاستمرار في المتابعة من أجل التعرف على صور احدث مودي الأسمر اليوتيوبر الكويتي اليوم حيث جاءت هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة يعكف فريق الموقع على نشرها ويضع فيها كافة التفاصيل من المواضيع الرائجة على الانترنت كما هو الحال مع مودي .

أحدث ظهور مودي الأسمر

ووضع لكم فريق الموقع صور لليوتيوبر مودي الأسمر وهي أحدث صور له بعد تعرضه لمرض في القلب بسبب التدخين ، وفيما يلي صورته .





مرض مودي الأسمر

ويعاني مودي الأسمر من اضطرابات في القلب والرئة منذ فترة بسبب التدخين حيث مكث على سرير المرض أسابيع عدة داخل احدى المشافي في الكويت وخضع لرقابة علاجية من الأطباء .

من هو مودي الأسمر

ولقد وضعنا لكم نبذة تعريفية عن الشهير مودي الأسمر وهو على النحو التالي:

أولا: اسم الشهرة: مودي الأسمر.

ثانيا: الاسم الحقيقي: محمد عبد اللطيف

ثالثا: محل الميلاد: ولد في دولة الكويت.

رابعا: المواطنة: دولة الكويت.

خامسا: الجنسية: يحمل الجنسية الكويتية.

سادسا: العرق: عربي.

سابعا: الديانة: يعتنق الدين الإسلامي.

ثامنا: الطائفة: أهل السنة والجماعة.

تاسعا: التعليم: غير معروف.

عاشرا: اللغة الأم: اللغة العربية.

حادية عشرة: اللغات الثانوية: اللهجة الكويتية.

الحالة الصحية مودي الأسمر

حسام علي علق: ابو خالد يسلم عليك خارج من الشر والله يجعله تكفير ذنوب وخطايا يا عين اخوك ، وفتره وترجع حصان بأذن الله .

علي علق: اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهم انّا نسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحة والعافية".

اسأل الله العلي العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما يا منزل الشفاء ويا مجيب الدعاء يامن تستجيب دعاء البائس الضعيف، انزل شفائك على جسده وارح نفسه واغرس العافية في جسده يا رب العالمين 🤲🏻❤️

#مودي_الاسمر pic.twitter.com/dvIQmoUGqn — عبدالعزيز الصميلي 🇸🇦 (@AzizSamily) September 21, 2023

محمود علق: اليوتيوبر مودي الاسمر : تكلم قبل فترة إنه أصابه مرض القلب بسبب التدخين وكان يوجه رسالة للجميع لعل يسمعها أحد ويطبقها هذا الشيء الخبيث اللي تستخدمه اليوم جالس يدمرك من الداخل بدون ما تنتبه حتى إنه قال ندمت على كل لحظة دخنت فيها وبإذن الله بتكون بداية تغيير بالنسبة لي وأتمنى تكون نقطة تغيير لكل شخص يدخن والله يجعلها بميزان حسناته، أسأل الله أن يلطف بحاله وأن يشفيه وأن يعافيه وأن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ، لا تنسونه من دعاكم ".

قصة مودي الأسمر