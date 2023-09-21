فلسطين اليوم

تشكيلة ليفربول الرسمية ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي، حيث يتوجب على فريق ليفربول السفر كضيف إلى ملعب "لينزر" في النمسا لمواجهة فريق لاسك لينز ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج". يشارك فريق ليفربول في هذه البطولة بعدما فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لذلك قرر فريق فلسطين اليوم أن يقدم لكم تشكيلة ليفربول الرسمية ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي، فتابعوا معنا هذا المقال لمعرفة تشكيلة ليفربول في مواجهة فريق لاسك لينز.

ويعيش فريق ليفربول حالياً أوقاتاً جيدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث حقق 4 انتصارات وتعادل واحد في 5 مباريات، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، ويتأخر بفارق الأهداف عن فريق توتنهام الوصيف ومانشستر سيتي المتصدر.

هل سيغيب ارنولد عن مباراة ليفربول ولاسك لينز

من المتوقع غياب اللاعب آرون أرنولد عن هذه المباراة بسبب إصابته في الأوتار الركبة التي تعرض لها في مباراة ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في 3 سبتمبر الماضي. لن يتخذ الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب أي مخاطرة بالدفع باللاعب في هذه المباراة لتجنب تفاقم إصابته وسيتم منحه فترة راحة للتعافي بشكل كامل.

تجرى المباراة بين لاسك لينز وليفربول غداً الخميس 21 سبتمبر 2023، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك لينز

سيتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports، التي تمتلك حقوق بث بطولة اليوروبا ليغ.

تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم ضد لاسك لينز

- حراسة المرمى: أليسون بيكر.

- خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، آندي روبرتسون.

- خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

- خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.



