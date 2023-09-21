فلسطين اليوم

مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل، لا يزال لقاء ولي العهد السعودي حمد بن سلمان فوكس نيوز كامل، يحظى باهتمام كبير وواسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية، الأمر الذي جعل من لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل، يحظى باهتمام واسع وكبير من قبل السعوديين، وبقى منذ الأمس حالة ترند على محرك قوقل ، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل، وذلك من باب التسهيل عليكم في عمليات البحث عن لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل

لقاء محمد بن سلمان اليوم

مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل، وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية إن بلاده ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا.

ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان "إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل، لأسباب أمنية ومن أجل توازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك"، وأضاف أن "حيازة السلاح النووي لا فائدة منه... وإن استعملته سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم"، لافتا إلى أن "العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية."، مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل

لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل

مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل، وأكد ولي العهد السعودي أن العلاقات مع إيران تتقدم، معربا عن أمله أن تستمر لصالح أمن المنطقة واستقرارها، ومشيرا إلى أن "الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين."

وكشفت قناة “فوكس نيوز” عن إجراء مقابلة حصرية مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم 20 من سبتمبر الجاري، في لقاء هو الأول لولي العهد مع شبكة إخبارية أمريكية، منذ 2019، مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل

لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز مباشر

مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل، وسيغطي الحوار الذي سيجريه الإعلامي الأمريكي بريت باير، ومن المقرر اذاعته مسجلاً، عدداً من المواضيع حول مستقبل المملكة، والعلاقات مع الولايات المتحدة، فيما يقدم “باير” تقريرا خاصاً من السعودية يومَيْ 19 و20 سبتمبر، يتضمن نظرة لما وراء الكواليس على المملكة.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الاقتصاد السعودي غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20، وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن "الاقتصاد السعودي رقم 17 عالميا، ويمكننا العودة ضمن قائمة الـ 7".

وقال "كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ20 نموا، هدفنا الوصول بالسعودية للأفضل، وتحويل التحديات إلى فرص"، ولفت إلى أن استثمار السعودية في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7%،مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل

مقابلة محمد بن سلمان مع فوكس نيوز

مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل، وقال "لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديا. أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها".

تطرق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقضايا أساسية عديدة تخص الشأن الداخلي والخارجي للملكة العربية السعودية، مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل

مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل

مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل، وحول ملف القضية الفلسطينية، نفى الأمير محمد بن سلمان تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل، لافتا إلى أنها تتقدم يوما بيوم، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات.

وقال: "بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج لحل هذا الجزء... ولدينا استراتيجية مفاوضات جيدة تتواصل حتى الآن"، وأضاف: "أريد حقا أن أرى حيـاة جيدة للفلسطينيين، لذا أود إكمال المفاوضات مع إدارة بايدن لضمان ذلك" لافتا إلى أنه ولأول مرة تبدو المفـاوضات حول التطبيـع مع إسرائيل حقيقية وجادة و"سنرى كيف تسير"، مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل

مشاهدة مقابلة محمد بن سلمان كاملة

مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل، وتابع "يجب أن نرى إلى أين سنصل. نأمل أننا سنصل إلى مكان سيسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".

وقال ولي العهد السعودي:" إذا أحدثنا خرقا بالتوصل لاتفاق يمنح الفلسطينيين احتياجاتهم ويجعل المنطقة هادئة، فسنعمل مع أي شخص يقود إسرائيل" وأشار إلى أنه في حال نجحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن تعقد اتفاقا بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة، مترجم : لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل - لقاء محمد بن سلمان فوكس نيوز كامل

لقاء محمد بن سلمان مع شبكة fox news الامريكية

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