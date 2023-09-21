النيابة العامة تفتح تحقيقاً في قضية احتيال بالخليل

فلسطين اليوم

أعلنت الشرطة الفلسطينية في الضفة، مساء اليوم الخميس، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً بينما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري عن موظف يعمل داخل شركة صرافة بمحافظة الخليل، للاشتباه بالاحتيال على عدد من المواطنين بمبالغ مالية كبيرة.

وقالت الشرطة في تصريح لها: "إنها فتحت تحقيقا إثر تلقيها عددا من الشكاوى والبلاغات تفيد بقيام موظف بالاحتيال بمبالغ كبيرة".

ومن ناحيته، أصدر النائب العام أمر قبض دولي بحق المشتبه فيه، وتم تعميمه من خلال المكتب المركزي الوطني الفلسطيني "إنتربول فلسطين" لغايات القبض عليه.