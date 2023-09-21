تضرر مركبة للمستوطنين رشقاً بالحجارة شرق رام الله

فلسطين اليوم

لحقت أضرار بمركبة للمستوطنين، مساء اليوم الخميس 21-9-2023، جراء رشقها بالحجارة شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بتضرر مركبة مستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "جفعات آساف" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق رام الله.

ويُشار إلى أنه بشكل دائم يعتدي المستوطنون المتطرفون على أهالي القرى المحيطة بمدينة رام الله المحتلة، فيما يتصدى لهم الفلسطينييون لإيقاف مخططاتهم لتهجيرهم من المنطقة.