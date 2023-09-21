فلسطين اليوم

رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل، يتواصل البحث من قبل محبي الدراما المصرية وخاصة يوم الخميس على أبرز الافلام المصرية الحديثة 2023، ومن هذه الافلام فيلم مرعي البريمو بطولة الفنان المصري محمد هيندي، لهذا سنخصص لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD، وذلك تماشيا مع عمليات البحث التى رصدها فريق العمل عبر محرك قوقل خلال الساعات القليلة الماضية، وابرزها رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD، وفيلم "مرعي البريمو" من بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، وفكرة هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

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وفي مقالنا رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل، ومع بدء عرض فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي، في دور السينما نجح العمل في تحقيق إيرادات جيدة رغم المنافسة مع عدد من الأفلام الأخرى، والانتقادات اللاذعة التي تعرض لها العمل، الذي وصفه نقّاد نسخة من أفلام سابقة للنجم المصري، لكنها تفتقد الحبكة والكتابة الجيدة، وفيلم "مرعي البريمو" من بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، وفكرة هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.





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وضمن مقالنا رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل، محمد هنيدي يجيد شخصية الصعيدي، ولذا قرر الدفع بها في فيلم "مرعي البريمو" معتقدا أنها ستعيده مجددا إلى الصدارة، وفكرة الفيلم تتمحور حول الشاب مرعي تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والذي يعيش معه والد زوجته محمد محمود، وجد زوجته لطفى لبيب، رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل

ومرعي كان يعتقد أنه لقيط ثم يكتشف بعد ربع ساعة من الأحداث أن له جدا صعيديا هو الفنان أحمد بدير، وهو الذي اخترع قصة أن مرعي لقيط خشية أن يقتلوه، وفي الأحداث يتم زرع معلومة أن مرعي لديه ألماس حتى يسهل دسها في بطيخ ينتقل من يد إلى أخرى، رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل

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واستكمالا لمقالنا رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل، وخلال السنوات الماضية، لم تحقق أفلام هنيدي النجاح المتوقع لنجوميته التي حظي بها في بداياته أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، لكنها ضمنت وجوده السينمائي بأفلام مثل "نبيل التجميل أخصائي تجميل، الإنس والنمس، يوم مالوش لزمة".

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واعترف الممثل الكوميدي محمد هنيدي بعدم التوفيق في أعماله السابقة مؤكداً أنه سيعوض جمهوره من خلال فيلمه الجديد "مرعي البريمو" مما رفع من مستوى توقعات الجمهور للفيلم الذي بدأ عرضه مؤخرا منافسا لأفلام الموسم السينمائي الحالي، وحقق 4 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي 30.72 جنيها) أيام عرضه الأولى، رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل

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رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل، وفيلم مرعي البريمو، الفيلم من نوعية الكوميديا التشويقية حول شخصية "مرعي" الذي يعمل في تجارة البطيخ ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة خلال عمله، فنحن نقدم قصة جميلة من صعيد مصر ببساطته وطبيعته وكرمه وأخلاقه.

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وحقق فيلم “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي، إيرادات جيدة في شباك التذاكر، بعد ما يقرب من شهر من طرحه في دور السينما، وبلغت إيرادات «مرعي البريمو» نحو 15 مليون جنيه في دور العرض منذ طرحه في دور السينما، وحافظ على صدارته بين الأفلام الأخرى المعروضة، رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل

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رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل، ويشارك في بطولة فيلم “مرعي البريمو” نخبة من نجوم الكوميديا، في مقدمتهم محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، أحمد بدير، لطفي لبيب، كريم سامي مغاوري ونانسي صلاح.

وبدأ عرض فيلم "مرعي البريمو" يوم 2 أغسطس/ آب الجاري، وقبل هذا العرض اعترف هنيدي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن أفلامه السابقة "لم تعجب الجمهور"، ووعد بأن "يعود بقوة من خلال فيلمه مرعي البريمو"، ولذلك استعان بالمخرج سعيد حامد، والذي أخرج له أفلام ناجحة أبرزها "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"جاءنا البيان التالي"، و"همام في أمستردام"، كما استعان بالفنانة غادة عادل، التي شاركته في بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وكذلك استعان بالموسيقار خالد تميمة، رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل

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رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل، ويدور فيلم "مرعى البريمو" في إطار كوميدى حول شخصية مرعى أحمد مرعى المرعى - محمد هنيدي-، صعيدى، تاجر بطيخ، يطلق عليه مرعى البريمو، ماضيه مجهول، يحب مغازلة السيدات، يعيش في منزل عائلى مع زوجته جمالات، غادة عادل، ووالدها رجب بكار، محمد محمود، وجدها ويجسده الفنان لطفى لبيب، يحب زوجته، صاحب كاريزما خاصة، يخلق دائمًا الضحك من خلال انفعالاته مع كل من حوله، فجأة تنقلب حياته رأسًا على عقب حينما يكتشف ماضيه وعائلته وأنه هارب من الثأر.

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ولديه أسرة تتكون من شقيقتين وجده الذي ظل محتفظًا بسره ويخفيه عن كل أهل قريته حتى لا يتعرض للقتل، وحينما يأتمنه على إرث شقيقتيه سناء وصفاء يواجه العديد من الصعوبات، ويضطر للسفر إلى سهل حشيش في مهمة غامضة بصحبة زوجته، وكل أفراد عائلته، رابط مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل الان HD،-مشاهدة فيلم مرعي البريمو كامل هنــــــــــا