فلسطين اليوم

العالم الهولندي يحذر من "زلزال مدمر"، في الوقت الذي لا زالت تعاني المغرب من آثار الزلزال المدمر الذي ضربها مؤخراً وأودى بحياة الآلاف من الناس، يطل علينا العالم الهولندي الشهير الذي توقع العديد من الزلازل سابقاً، ليحذر من إمكانية وقوع زلزال قوي خلال الأيام المقبلة.

ولذلك حرصنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم مقال بعنوان: العالم الهولندي يحذر من "زلزال مدمر"، وقد أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس مخاوف كثيرين بعد تحذير جديد أطلقه بشأن حدوث نشاط زلزالي قوي خلال الأيام المقبلة.

العالم الهولندي يحذر من "زلزال مدمر"، ولم يحدد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس موقع الزلزال أو شدته المتوقعة، إلا أنه كتب في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "كما هو موضح في أحدث التوقعات فإن تقارب الكواكب والقمر في اليوم التاسع عشر يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى".

أضاف العالم الهولندي: "لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة"، مشيرا إلى أنه ربما لن يكون الأمر سيئا للغاية.





العالم الهولندي يحذر من "زلزال مدمر"

العالم الهولندي يحذر من "زلزال مدمر"، وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلزال مدمر، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي، والذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.

ويصر العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.

وخلّف زلزال الحوز في المغرب 2946 قتيلا و5674 مصابا حتى الآن، وهو الزلزال الأعنف في البلاد منذ نحو قرن، وهو الأقوى من حيث عدد الضحايا بعد زلزال أكادير 1960 الذي خلف 12 ألف قتيل.



