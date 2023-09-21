الكشف عن نقطة ضعف لفيروس كورونا

فلسطين اليوم

كشفت دراسة أُجريت حديثاً، عن التوصل إلى نقطة ضعف لفيروس كورونا، وهي اعتماده على البروتينات البشرية الرئيسية ليتكاثر، ما يمكن من استخدامها لمنع الفيروس من إصابة الناس بالمرض.

وبحسب دراسة بحثية منشورة في مجلة "فايروسز" العلمية أوضح فريق بحث من جامعة كاليفورنيا أن البروتين الموجود في فيروس كورونا والذي يمكّن الفيروس من عمل نسخ من نفسه، والمسمى (ان) يتطلب مساعدة الخلايا البشرية لأداء وظيفته، حيث يتم نسخ التعليمات الجينية في خلايانا من الحمض النووي إلى الحمض النووي الريبوزي المرسال، ثم تتم ترجمتها إلى بروتينات تمكن وظائف مثل النمو التواصل مع الخلايا الأخرى.

وأوضح الباحثون، أنه بمجرد وصول البروتين إلى المكان المناسب، يمكن أن يبدأ في وضع نسخ من جيناته في جزيئات فيروسية معدية جديدة، ما يؤدي إلى غزو المزيد من خلايانا، ويجعلنا أكثر مرضاً.

ومن ناحيته، قال تشيوانكينغ تشانغ المؤلف المشارك بالدراسة ومدير المختبر الأساسي للبروتينات في معهد بيولوجيا الجينوم التكاملي التابع ل‍جامعة كاليفورنيا: "في الموقع الخطأ، لا يمكن للفيروس أن يصيبنا، وإذا أصيب شخص ما بالعدوى، فربما يظهر أحد بروتيناته بشكل مختلف عما كان عليه من قبل، وهذا ما نبحث عنه في تجاربنا”.

وأشارت الدراسة إلى أن فيروس كورونا يعتمد على بروتينات محددة، تماماً كما تفعل الإنفلونزا، وبالتالي فإن منع الوصول إلى البروتينات البشرية من شأنه أن يسمح لأجهزتنا المناعية بقتل الفيروس.