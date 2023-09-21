عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى اليوم وينفذون جولات استفزازية

الساعة 03:11 م|21 سبتمبر 2023
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس 21/9/2023م، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب  مصادر مقدسية، فإن 230 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

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