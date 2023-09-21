سرايا القدس- كتيبة جبع: فجرنا عدداً من العبوات بآليات الاحتلال في ترسلة

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس - كتيبة جبع، اليوم الخميس 21-9-2023، أن مجاهديها تمكنوا من تفجير عدداً من العبوات في آليات الاحتلال المتواجدة في ترسلة.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جبع في بيان مقتضب: "بتوفيق من الله تمكن مجاهدونا الساعة 02:52 عصر اليوم من تفجير عدد من العبوات في آليات الاحتلال المتواجدة في ترسلة".

إليكم نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة جبع

بتوفيق من الله تمكن مجاهدونا الساعة 02:52 عصر اليوم من تفجير عدد من العبوات في آليات الاحتلال المتواجدة في ترسلة.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس - كتيبة جبع

21/9/2023