43 ألف نازح في ليبيا نتيجة الإعصار

الساعة 03:06 م|21 سبتمبر 2023
اعصار دانيال في ليبيا
اعصار دانيال في ليبيا

فلسطين اليوم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 43 ألف شخص بسبب الفيضانات في شمال شرق ليبيا.

وقالت المنظمة الدولية: "إن نقص إمدادات المياه، يدفع العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى مدن شرق وغرب البلاد".

وكان قد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع عدد قتلى السيول مدينة درنة إلى 11300 قتيل، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

جدير ذكره أنه تزال جهود البحث عن المفقودين جراء السيول متواصلة في درنة، وسط مخاوف من احتمال الوصول إلى مرحلة الوباء بسبب تحلل الجثث وتلوث المياه.

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