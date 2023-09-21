الاحتلال ينصب حواجز عسكرية في جنين ويعيق حركة المواطنين

فلسطين اليوم

نصبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس21/9/2023م، حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين .

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مفترق بلدتي يعبد وعرابة، وحاجز بالقرب من بلدة جبع، وآخر في محيط قرية صانور، وشرع جنود الاحتلال بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين في المدينة.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين، وفق المصادر.

وتتعمد قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية في تلك المنطقة لعرقلة حركة المواطنين والتضييق عليهم.