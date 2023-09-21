القوات الروسية تدمر 19 مسيرة أوكرانية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 21-9-2023، التصدي لهجوم نفذته قوات نظام كييف على جمهورية القرم الروسية باستخدام الطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم التصدي لمحاولة من قبل "نظام كييف" لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت: " دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، وثلاث طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف”.

وكانت قد كثفت قوات النظام الأوكراني في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية.

من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة أورلوف أندريه كليتشكوف إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا تنفيذ هجوم على منشآت مجمع الوقود والطاقة في المقاطعة.

وأوضح حاكم المقاطعة أنه حسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار إثر هذه المحاولة.