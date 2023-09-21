توتنهام يعلن إصابة أحد نجومه بالرباط الصليبي

فلسطين اليوم

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الخميس21/9/2023م، إصابة نجمه، إيفان بيرسيتش، بالرباط الصليبي في الركبة اليمنى.

وكان بيرسيتش، البالغ من العمر 34 عامًا، قد انتقل للعب مع السبيرز في صيف 2022 الماضي قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي في صفقة انتقال مجاني.

وفي بيان رسمي، أعلن توتنهام عن تعرض النجم الدولي الكرواتي للإصابة بالرباط الصليبي في الركبة اليمنى وسوف يغيب عن مباريات الفريق لفترة طويلة.

وأكد النادي اللندني في بيانه أن اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء تدخل قوي مع أحد زملائه في الحصة التدريبية الخاصة بالفريق.

ويمتلك بيرسيتش عقدًا مع توتنهام ينتهي في صيف 2024 المقبل، وشارك بيرسيتش مع فريقه في 6 مباريات بموسم 2023/2024 حتى الآن.

وجاءت المشاركات باوقع 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، بالإضافة غلى مباراة في كاس الاتحاد الإنجليزي، ولم ينجح الكوراتي في تسجيل أو صناعة أي هدف حتى الآن.