الخارجية الصينية: زيارة الأسد فرصة جديدة لدفع العلاقات مع سوريا

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس21/9/2023م، أن الزيارة التي بدأها الرئيس بشار الأسد إلى الصين تشكّل فرصة لدفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها خلال المؤتمر الصحفي اليومي:" نرى أن زيارة الرئيس بشار الأسد ستعمّق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون في مجالات مختلفة بين البلدين، بما يدفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد".

وأضافت نينغ:" إن الصين وسورية تقيمان علاقة صداقة تقليدية عميقة، وسورية كانت من أولى الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بكين، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 76 عاماً تطورت العلاقات بين البلدين بشكل سليم على الدوام".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية:" إن الرئيس الأسد يولي أيضاً أهمية كبيرة لتطوير العلاقات بين الصين وسورية، والرئيس شي جين بينغ ومسؤولون صينيون آخرون سيلتقونه لتبادل وجهات النظر بعمق على صعيد العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك".

وبدأ السيد الرئيس بشار الأسد، اليوم، زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي، حيث كان في استقبال الرئيس الأسد والسيدة الأولى وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته.