قوات الاحتلال تستهدف أراضي المزارعين جنوب القطاع

فلسطين اليوم

استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"،اليوم الأربعاء21/9/2023م، أراضي المزارعين شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بقيام الرشاش الآلي المحاذي للشريط الحدودي بإطلاق النار بإتجاه الأراضي الزراعية للمواطنين شرقي بلدة الفخاري شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تطلق بشكل يومي الرصاص والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام لإجبارهم على تركها.