بالفيديو والصور شهيدان في استهداف طائرة "إسرائيلية" لدراجة نارية في دمشق

فلسطين اليوم

استهدفت طائرة "إسرائيلية" بدون طيار، مساء اليوم الخميس 21-9-2023، دراجة نارية قرب العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن طائرة "إسرائيلية" بدون طيار أطلقت صاروخاً تجاه دراجة نارية تقل شخصين في العاصمة السورية دمشق.

ووفقاً للمصادر، فقد استُشهد شابان في استهداف طائرة مسيّرة للعدو "الإسرائيلي" بصاروخ دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي..

وأوضحت المصادر، أن الاستهداف تم من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية.

وفي ذات الإطار، قال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي": "قصفت دبابات الجيش قبل قليل مبنين مؤقتين كان يستخدمهما الجيش السوري وخرقتا اتفاق فك القوات بين إسرائيل وسوريا في منطقة عين التينة؛ جاءت الغارة بعد أن رصدت استطلاعات الجيش أمس المباني المؤقتة في منطقة التأمين". وفق زعمه.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن وضع المباني في المنطقة هو خرقا لاتفاق فك القوات (1974) ، معتبراً أن سوريا مسؤولًة عن كل ما يحدث داخل أراضيها ولن يسمح بمحاولات خرق اتفاق فك القوات". بحسب قوله.









