الرابطة الإسلامية تنظم حملة خدماتية لطلاب الثانوية العامة شمال غزة

فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حملة بعنوان "مع الطالب" لتصوير الطلاب لاستمارة الثانوية العامة ؛ وذلك في مدارس الشمال.

وأفاد مسؤول ملف المدارس بالإقليم، عبد العزيز السكافي بأن المشروع يتم تنفيذه في كل عام ؛ حيث يستفيد من الحملة ما يقارب الـ1000 طالب وذلك بهدف تخفيف العبء الاقتصادي على طلابنا الأعزاء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

وأوضح السكافي أنَّ الرابطة ستبقى إلى جانب الطلبة تُلبي احتياجاتهم ومطالبهم وتدعم مسيرة تفوقهم على مدار العام الدراسي.

بدورهم : أعرب الطلبة المستفيدين من الحملة عن شكرهم الجزيل للرابطة لما تقدمه من خدمات في سبيل خدمة مسيرتهم التعليمية.













