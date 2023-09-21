ضابط "إسرائيلي": يجب مواجهة التهديد المتعدد الجبهات

فلسطين اليوم

أكد ما يُسمى بـ"مفوض شكاوى الجنود السابق في جيش الاحتلال، العقيد (احتياط) يتسحاق باريك، أنه يجب على "إسرائيل" أن تستعد لمواجهة التهديد المتعدد الجبهات.

وقال بريك حول الوضع الأمني ​​في ذكرى ما يعرف بـ"حرب يوم الغفران": "حدث في أحد القطاعات يمكن أن يشعل حربًا لم يكن أحد يرغب بوقوعها".

وأضاف الضابط بريك: "إسرائيل" كان ينبغي أن تبني نفسها لمواجهة التهديد المتعدد الجبهات، اليوم نحن لسنا هناك".

ويُشار إلى أنه وفي الآونة الأخير يواجه كيان الاحتلال تهديد الحرب المتعددة الجبهات وخصوصاً بعد التغيرات في رمضان الماضي وإطلاق الصواريخ من لبنان وسوريا وقطاع غزة تجاه "إسرائيل".