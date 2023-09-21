الاحتلال يحكم بالسجن 5 سنوات ونصف على شاب من الداخل المحتل

فلسطين اليوم

قضت ما تُسمى بـ"المحكمة المركزية" في مدينة بئر السبع المحتلة، اليوم الخميس 21-9-2023، بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف على شاب من بلدة شقيب السلام بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بأن "المحكمة المركزية" في بئر السبع حكمت على الشاب كرم القاضي (20 عامًا) من بلدة شقيب السلام في النقب، بالداخل المحتل، وذلك على خلفية مشاركته بأحداث هبة الكرامة عام 2021.

وكان قد اعتقل الشاب كرم القاضي، يوم 13 كانون الثاني/ يناير 2022، خلال المظاهرة التي نُظمت رفضًا لتجريف أراضي قرية "سعوة" في النقب بالداخل المحتل.

ومنعت محكمة الاحتلال من التقاء الشاب بمحامي الدفاع والعائلة خلال الأيام الأولى من اعتقاله، وخاض عشرات جلسات المحاكمات والتحقيقات في أقبية المخابرات "الإسرائيلية".

جدير ذكره أن الشاب كرم القاضي (20 عامًا) هو الأكبر بأشقائه، حيث لديه 7 أشقاء وشقيقات، ووالده من قطاع غزة ومبعد منذ 17 عامًا عن عائلته التي تسكن في بلدة شقيب السلام.