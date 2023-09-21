فلسطين اليوم

رسمياً موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين 2023 للموظفين وطلبة المدارس، موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين 2023 لطلبة المدارس الوكالة والحكومة- يسأل الكثير من أولياء الأمور عن موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين للعام الحالي، خاصةً أنها ستكون الإجازة الأولى في العام الدراسي الحالي، وبات الطلاب والأهالي ينتظرونها على أحر من الجمر.

رسمياً موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين 2023

وقررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء 27/9/2023، في الوزارات والمؤسسات الدولة كافة تزامنا مع المولد النبوي الشريف.

ويترقب المسلمون كل عام هجري ذكرى مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك بإحياء سننه وسماع سيرته العطرة وسماع المحاضرات والندوات والمقاطع عن شخصه وسيرته العطرة.

وتحدد عادةً في فلسطين في هذه المناسبة عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر/ أيلول الحالي.

رسمياً موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين 2023 للموظفين وطلبة المدارس





رسمياً موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين 2023 للموظفين وطلبة المدارس

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ د. محمد حسين، أعلن عن "يوم الجمعة المتمم لشهر صفر لعام 1445هـجري، وأن يوم السبت (16/9/2023) هو الأول من شهر ربيع الأول، وعليه تكون الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام، الموافق ليوم الأربعاء 27/9/2023".

وانتهز المفتي العام هذه المناسبة العطرة للتأكيد على "دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشدِّ الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال وغلاة المتطرّفين والمستوطنين ضده".

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر مقطوع بمشروعيته من جانب دار الإفتاء المصرية، حيث أنه أصل من الأصول ودعامتها الأولى، حيث درج هذا من جانب سلفنا الصالح منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين على الاحتفال مولد النبي وإحياء الشعائر الخاصة به، بشتى الطرق المختلفة بأنواع القربات من إطعام الطعام وإنشاد الأشعار والمدائح وغيرها من الأمور المختلفة تخليدًا لهذه الذكرى.