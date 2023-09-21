بالفيديو اعتقلت منفذها مصاباً.. إصابة جندي "إسرائيلي" في عملية دهس عند حاجز قلنديا بالقدس

فلسطين اليوم

أصيب جندي "إسرائيلي" اليوم الخميس 21/9/2023، في عملية دهس نفذها شاب عند حاجز قلنديا بالقدس المحتلة.

ووفقاً للإعلام العبري، فقد أصيب جندي بجروح متوسطة، في عملية دهس على حاجز قلنديا شمال القدس.

وأطلقت قوات الاحتلال على المركبة، مما أدى لإصابة صاحبها بجراح قبل اعتقاله.

وتتصاعد العمليات البطولية، رغم كافة الاجراءات الأمنية الإسرائيلية على الحواجز، واقتحام القرى والمدن واعتقال الشبان المتصاعد.