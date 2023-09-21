فلسطين اليوم

أعلن رجل الأعمال الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة شركة باديكو القابضة بشار المصري عن مشروع جديد يهدف إلى توفير الكهرباء لمنطقة غزة تحت اسم "طاقة أمل"، لتوفير طاقة كهربائية بقدرة تصل إلى 50 ميجاوات باستخدام مصادر الطاقة الشمسية بتكلفة تبلغ حوالي 60 مليون دولار.

تم تصميم المشروع لتوفير الكهرباء لإضاءة شارع صلاح الدين، الذي يمتد على مسافة تقدر بحوالي 45 كيلومترًا في منطقة غزة، وهو أحد الشوارع الرئيسية في القطاع، وتأتي هذه المبادرة بهدف تحسين البيئة الحضرية وتوفير إضاءة عامة مستدامة وموفرة للطاقة.

من المتوقع أن يكون مشروع "طاقة أمل" ذا أثر إيجابي كبير على حياة الناس في غزة، حيث يسهم في تحسين الجودة البيئية والحياتية في المنطقة، وتعزيز واقع الكهرباء في القطاع.

وتمثل هذه المبادرة استخدامًا ملموسًا للطاقة الشمسية في تلبية احتياجات الكهرباء في المنطقة وتعزز من استدامة البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ويعكس هذا المشروع التزام شركة باديكو القابضة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في قطاع غزة.

ويزور قطاع غزة أكثر من 50 رجلاً وسيدةً من قياديي القطاع الخاص في مختلف مناطق الضفة الغربية، بمبادرة من بشار مصري رئيس مجلس إدارة باديكو ومؤسس مدينة روابي.

وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقة بين القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتشجيع على الاستثمار فيه رغم الأوضاع السياسية والحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 عاماً، حيث يضم الوفد مجموعة كبيرة من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة والمدراء التنفيذيين لشركات رائدة.

وشملت هذه الزيارة الهامة؛ جولة في مدينة غزة الصناعية، ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص، إضافة إلى لقاء مع الشباب الريادي وزيارة العديد من المرافق الحيوية في قطاع غزة

ويشار الى ان قطاع غزة يعاني من أزمة مركبة في الكهرباء ، جراء الانقسام منذ 17 عاماً .





















