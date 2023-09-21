ولي العهد السعودي: سنمتلك سلاح نووي كإيران والتقارب مع "إسرائيل" يزداد

فلسطين اليوم

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن التقارب في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين المملكة و"إسرائيل" يزداد يوماً بعد آخر، مشيرا إلى أن السعودية ستضطر إلى امتلاك سلاح نووي في حال امتلكته إيران.

وأضاف ولي العهد السعودي -في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية- أن القضية الفلسطينية مهمة للمملكة، وهي جزء من العملية، ويجب حلها.

وأوضح أن "هناك سعيا من إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن للتوصل إلى اتفاق سلام بيننا وبين إسرائيل، بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية، ونحن بحاجة إلى حل هذا الجزء".

وقال إن "لدينا مفاوضات جيدة مستمرة، ونأمل أن نصل إلى مكان يسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط، ونقترب من ذلك كل يوم أكثر، سنرى كيف ستسير الأمور".

وفي المقابلة ذاتها، قال الأمير محمد بن سلمان إن حصول أي بلد على سلاح نووي هو أمر مقلق وخطير، مشيرا إلى أنه في حال امتلكت إيران سلاحا نوويا فإن السعودية ستضطر لتمتلك واحدا بالمقابل، لحماية أمنها ولعدم الإخلال بميزان القوى في الشرق الأوسط.

كما قال ولي العهد السعودي إن المملكة ترغب في نجاح جهود التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، مضيفا أن حل الأزمة في اليمن وفي المنطقة يصب في صالح المملكة ويساهم في تحقيق رؤيتها الاقتصادية والسياسية.