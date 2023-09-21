قطر تتوسط مجدداً لتحريك الملف النووي بين أمريكا وإيران

فلسطين اليوم

قالت مصادر إعلامية، أن قطر توسطت مجدداً وعقدت اجتماعات ثنائية منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، تطرقت إلى البرنامج النووي الإيراني والمخاوف الأميركية من نقل طائرات إيرانية مسيّرة إلى روسيا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن، الاجتماعات عقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في نيويورك على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المصادر بينها دبلوماسي مطلع من الشرق الأوسط- إنه سيتم إجراء محادثات ثنائية إضافية هذا الأسبوع، من دون أن يخوض في تفاصيل.

ووصف الدبلوماسي الاجتماعات التي عُقدت في نيويورك بأنها تهدف إلى تمهيد الطريق لمناقشات غير مباشرة في المستقبل لتحقيق "تفاهم" بشأن القضية النووية.

وسبق أن نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن قطر تضغط على الجانبين للانخراط في مزيد من المحادثات والتوصل إلى "تفاهمات".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن عبرا عن تقدير الولايات المتحدة العميق للدور الذي لعبته قطر خلال العامين الماضيين في التوسط في الاتفاق مع طهران لإبرام صفقة تبادل سجناء تمت مطلع الأسبوع بوساطة قطرية.

وزادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران -بشكل خاص- منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى كبح طموح طهران النووي، وما أعقب الانسحاب من قيام واشنطن بتشديد العقوبات.

كما تقول الولايات المتحدة أيضا إن إيران تقدم طائرات مسيرة هجومية لروسيا لاستخدامها في ضرب أوكرانيا وتريد من طهران أن تتوقف عن ذلك، لكن إيران ترد بأنها لم تزود روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.