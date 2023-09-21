بشار الأسد يصل الصين

فلسطين اليوم

وصل الرئيس السوري بشار الأسد ، الخميس 21/9/2023 ، إلى الصين، مرفوقا بزوجته أسماء الأسد ، وفقا لوسائل إعلامية صينية رسمية .

وهذه أول زيارة رسمية لبشار الأسد إلى هذا البلد في غضون عشرين عاما تقريبا.، حيث بث تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي بثا مباشرا لوصوله إلى هانغتشو، حيث سيشارك في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إن الرئيسين سيعقدان "قمة سورية صينية"، مضيفة "كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد وأسماء الأسد في مدينتي هانغتشو وبكين".

وسيحضر قادة عدد من الدول حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو يومي 22 و23 سبتمبر.

وسيقيم شي مأدبة ترحيب وأنشطة ثنائية للقادة الأجانب الذين يزورون الصين، وفق ما ذكرت "سي سي تي في".

وكان من المفترض أن تقام دورة الألعاب الآسيوية في سبتمبر 2022، لكنّها أرجئت بسبب القيود الصارمة التي فرضتها الصين للقضاء على فيروس كورونا.