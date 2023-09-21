‫ إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في عنبتا شرق طولكرم

فلسطين اليوم

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس 21/9/2023، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عنبتا شرق طولكرم، بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على الشارع الرئيس لبلدة عنبتا، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.