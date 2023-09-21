فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس _كتيبة طوباس اليوم الخميس 21/9/2023 ، ان مجاهديها تصدوا لقوات وآليات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأكدت الكتيبة ان عناصرها خاضوا اشتباكات عنيفة وواسعة على أكثر من محور في البلدة استطاع خلالها مجاهدونا تفجير عدد من العبوات ونصب عدد من الكمائن للآليات الصهيونية وإعطاب عدد منها وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنود العدو.

وأوضحت ان مجاهدين في مجموعات الفارعة تمكنوا من مساندة إخوانهم في كتيبة طوباس وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.

وأشارت الى ان مجاهديها تمكنوا من تنفيذ عمليات اطلاق نار استهدفت حاجز عنتاب والبرج العسكري بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص فجر اليوم.

كتيبة طوباس تنشر فيديو لتصديها لقوات الاحتلال

فيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم



{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}



بلاغ عسكري صادر عن كتائب ومجموعات سرايا القدس-الضفة الغربية



بعون الله وقوته وتوفيقه تصدى مجاهدونا الأبطال في كتيبة طوباس فجر اليوم الخميس 21/ سبتمبر/2023 لقوات وآليات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.



كما خاض جند الكتيبة اشتباكات عنيفة وواسعة على أكثر من محور في البلدة استطاع خلالها مجاهدونا تفجير عدد من العبوات ونصب عدد من الكمائن للآليات الصهيونية وإعطاب عدد منها وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنود العدو.



كما تمكن مجاهدونا الأبطال في مجموعات الفارعة من مساندة إخوانهم في كتيبة طوباس وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.



بعون الله وتوفيقه تمكن مجاهدونا في كتيبة طولكرم من تنفيذ عمليات اطلاق نار استهدفت حاجز عنتاب والبرج العسكري بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص فجر اليوم.



إن سراياكم المظفرة بكافة تشكيلاتها وكتائبها على امتداد الضفة المحتلة ستبقى على العهد والوعد وسنحافظ على عهد الشهداء والقادة ، ونؤكد على جاهزيتنا للدفاع عن ابناء شعبنا وتكبيد العدو الخسائر على كافة الجبهات وسيرى العدو ما أعده مجاهدونا له من أصناف الموت التي ستكون حسرة على جنوده ومستوطنيه بأذن الله.



جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات



وإنه لجهاد نصر او استشهاد





