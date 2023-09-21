فلسطين اليوم

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الخميس 21/9/2023 ، الاستقرار مقابل الشيقل ، ليحافظ على الارتفاع بالرغم من الارتفاع الذي طرأ على سعر صرفه خلال الأسبوع الماضي ، حيث وصل لـ3.85 شيقلاً .

سعر الدولار في فلسطين اليوم الخميس21/9/2023

أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل اليوم الخميس21/9/2023 :

سعر صرف الدولار: 3:80 شيكل

‏سعر صرف الدينار: 5:39 شيكل

‏سعر صرف اليورو: 4:05 شيكل

‏سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل