بالفيديو أمام ضربات المقاومين.. الاحتلال يفشل من اعتقال أحد المطلوبين في طوباس فجراً

فلسطين اليوم

فشلت قوات الاحتلال "الاسرائيلية " مجدداً فجر اليوم الخميس 21/9/2023 في اعتقال أحد المطوبين بعد اقتحام واسع لمدينة طوباس وسط اشتباكات عنيفة من المقاومين الذين تصدوا لقوات الاحتلال .

وانسحبت قواتُ الاحتلال أمام ضربات المقاومين التي تصدت للاقتحام وفجّروا عبوة محلية الصنع بآلية لجيش الاحتلال أثناء الاشتباكات العنيفة التي دارت بين المقاومين وقواتِ الاحتلال في المدينة.

وفي طولكرم، استهدف المقاومون مساء أمس مستوطنة "أفني حيفتس" جنوب شرق المدينة.

وألقى الشباب الثائر عددًا من القنــابــل المحلية الصنع "أكواع متفجرة" خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس.

وعقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في نابلس، أطلق المقاومون النّار صوب جنود الاحتلال، كما أصيب 5 مواطنين جراء استنشاقهم الغاز في محيط "قبر يوسف" في نابلس.

واقتحمت قوة خاصة من الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت عددًا من الشبان، فيما اندلعت مــواجـــهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله.