مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 21/9/2023 حملة مداهمات واعتقالات طالت عدد من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة .

وتركزت الاعتقالات والمداهمات في كل من طولكرم ونابلس وطوباس ورام الله والخليل حملة مداهمات واعتقالات لعدد من المنازل وتخللها اعتقالات عرف منهم:

عمران حجازي- نابلس

محمد خالد حماد- طولكرم

علاء فرحانة- طولكرم

أحمد هشام عليان- مخيم الجلزون شمال رام الله

طارق مهند الزبيدي- مخيم الجلزون