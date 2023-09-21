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مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 21/9/2023 حملة مداهمات واعتقالات طالت عدد من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة .
وتركزت الاعتقالات والمداهمات في كل من طولكرم ونابلس وطوباس ورام الله والخليل حملة مداهمات واعتقالات لعدد من المنازل وتخللها اعتقالات عرف منهم:
عمران حجازي- نابلس
محمد خالد حماد- طولكرم
علاء فرحانة- طولكرم
أحمد هشام عليان- مخيم الجلزون شمال رام الله
طارق مهند الزبيدي- مخيم الجلزون