فلسطين اليوم

تردد قناة بي ان سبورت bein sport المفتوحة 1و2 لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث نقدم لكم عبر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، المعلومات الكاملة والتفاصيل الأوفى حول تردد قناة بي ان سبورت الرياضية الثانية الجديدة على مجموعة من الأقمار الصناعية. يمكنكم مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات الرياضية بجودة عالية وصوت واضح، والتي تعتبر من أهم المقالات التي بحث عنها عشاق الكرة المستديرة في هذه الآونة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم تردد قناة بي ان سبورت bein sport المفتوحة 1و2 لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا 2023.

تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2

قناة بي ان سبورت الرياضية الثانية تقدم لكم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية بالإضافة إلى نقل المباريات العالمية بجودة عالية. تعتبر هذه القناة واحدة من أهم القنوات التي تنقل معظم البطولات الرياضية بما في ذلك دوري الأبطال وبطولات محلية أخرى مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني.

تردد قناة بي ان سبورت اتش دي 2 Bein Sport HD:

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بي ان سبورت 2 Bein Sport HD

إذا كنتم تستخدمون القمر الصناعي نايل سات، يمكنكم استقبال تردد قناة بي ان سبورت 2 Bein Sport HD على النحو التالي:

- التردد: 11013

- معدل الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بي ان سبورت 2 Bein Sport HD عربسات

أما إذا كنتم تفضلون استخدام القمر الصناعي عرب سات، فيمكنكم استقبال تردد قناة بي ان سبورت 2 Bein Sport HD على النحو التالي: