مشهد مرعب.. صاعقة تقتل شخصين في المكسيك!

فلسطين اليوم

لقي شخصين مصرعيهما إثر تعرضهما بعد أن ضربتهما صاعقة بشكل مباشر على إحدى شواطئ المكسيك.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة ضرب صاعقة لشخصين على شاطئ ولاية ميتشواكان في المكسيك.

وكان عدة أشخاص بالقرب من الحدث، إذ أثارت الصاعقة حالة رعب فيما بينهم.

ووقع الحادث على أحد شواطئ ولاية ميتشواكان المكسيكية، عندما ضربت صاعقة شخصا ثم تحركت بسرعة وضربت آخر بجانبه.

وكشفت وسائل إعلامية أن الضحية الأولى هي سائحة، والثاني هو أحد عمال الشاطئ، وأعلن عن وفاتهم في المستشفى، وأضافت الوسائل أن هناك سائح آخر ضربته نفس الصاعقة لكنه نجا بحياته.