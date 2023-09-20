فلسطين اليوم

تحديث تردد قناة توب موفيز الجديد 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تردد توب موفيز والتي تعتبر إحدى القنوات الفضائية المميزة التي تعرض محتوى متنوع عن الأفلام العالمية الخاصة بأشهر النجوم من حول العالم، إلى ذلك تعد قناة عربية وتميزت بتقديم محتوى متميز ومختلف تمامًا عن غيرها من القنوات العربية، الأمر الذي جذب الكثير من المشاهدين لها وأصبحت أفضل قناة لمختلف الأعمار، وقد قامت القناة منذ فترة بالإعلان عن تغيير التردد الخاص بها، لذلك تابع معنا إلى نهاية المقال تحديث تردد قناة توب موفيز الجديد 2023.

تردد توب موفيز اكشن نايلسات

وتستطيع عزيزي المتابع مشاهدة الأفلام الأجنبية المفضلة، عبر ضبط تردد قناة توب موفيز والذي قامت إدارة القناة بالإعلان عنه لتحسين البث الفضائي وتجربة المشاهدة، ويتمثل هذا التردد على نايل سات فيما يلي:

التردد: ١٠٧٢٧ أو ١١٦٧٩.

نوع الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

تردد قناة توب موفيز عربسات

وتتيح القناة التردد الخاص بها على عرب سات أيضًا، وتتمثل البيانات الخاصة بهذا التردد فيما يلي:

التردد: ١١٢٩٢.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

تحظى القناة بنسب مرتفعة من المشاهدات التي تصل إلى الملايين منذ بدء انطلاقها إلى الوقت الحالي، نظرًا لكونها إحدى أفضل القنوات الفضائية المفضلة عند الكثيرين من عشاق رؤية الأفلام الأجنبية التي تحتوي على التشويق، الإثارة، الاكشن، وقد خصصت بثها الفضائى ومحتواها طوال اليوم من أجل عرض باقة بها أشهر الافلام الحصرية الخاصة بالنجوم العالميين، كما أنها تعرض الأفلام مترجمة للعربية حتى يتابع المشاهدين الأفلام بطريقة مميزة.