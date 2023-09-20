موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام 2023

فلسطين اليوم

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام 2023، مر وقت طويل على صرف اخر دفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وبالرغم من أزمة الشؤون الاجتماعية وعدم انتظام الدفعات المخصصة لهم، يبقى مستفيدو الشؤون الاجتماعية يتساءلون عن، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام 2023.

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام 2023

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام 2023، مستفيدو الشؤون الاجتماعية يعانون الفقر المدقع، نتيجة عدم التزام وزارة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية بصرف مستحقات الشؤون بصورة منتظمة، إذ بات يتلقى هؤلاء دفعة واحدة أو دفعتين طيلة العام، بعد أن كانت تصرف 4 دفعات مرة كل 3 أشهر، ومع كل تلك التساؤلات، تقف "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام 2023.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام 2023

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام 2023، هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023؟ أكثر من نصف المستفيدين من دفعات الشؤون الاجتماعية تلقوا دفعة 370 شيكلا فقط من مبلغ 1800 شيكل عن الدفعة الماضية وذلك بعد توقف الصرف لأشهر طويلة، وهو ما زاد الطين بلة لهؤلاء المستفيدين الذين أعربوا عن غضبهم واستنكارهم لإجراء وزارة المالية.

هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023

هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023، لم تعلن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله عن صرف أي دفعة نقدية للشؤون الاجتماعية حتى اللحظة، وسط توقعات بأن تكون الدفعة القادمة في شهر ديسمبر المقبل، لكن لا تأكيد حول ذلك إلا بعد أن تلعن الجهة المختصة عن ذلك، وبذلك نكون قد انتهينا من نشر مقالة حملت عنوان: موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام 2023.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام 2023

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