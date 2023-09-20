نتيجة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين

فلسطين اليوم

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا قاتلا بهدف دون رد على ملعبه وبين جماهيره أمام يونيون برلين الألماني، في انطلاقة مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويلعب الفريق الملكي ضمن المجموعة الثالثة مع كل من سبورتينغ براغا البرتغالي ونابولي الإيطالي ويونيون برلين.

وأحبط ريال مدريد جماهيره على مدار 94 دقيقة كاملة، والتي كانت تنتظر انطلاقة نارية في البطولة، بحثاً عن استعادة اللقب الذي خسره الفريق الموسم الماضي، بخروجه من نصف النهائي على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبينما كانت النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي، سجل الإنجليزي جود بيلينغهام هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 94، ليمنح فريقه فوزاً غالياً.

ويخوض ريال مدريد مباراة مرتقبة خارج ملعبه في استاد دييغو أرماندو مارادونا أمام نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي مباراة ثانية بالمجموعة الأولى، حقق كوبنهاغن الدنماركي تعادلاً مثيراً بنتيجة 2-2 أمام غالطة سراي التركي في ضيافة الأخير، بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجل هدف كوبنهاغن الأول اللاعب محمد اليونسي في الدقيقة 35، بينما عزز زميله ديوغو جونسالفيس التقدم (ق 58).

وبينما كانت المباراة تسير نحو فوز الفريق الدنماركي، انتفض أصحاب الأرض وسجلوا هدفين متتاليين (ق 86 و88) عن طريق ساشا بوي وتيتي.



