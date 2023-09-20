مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد الآن بث مباشر

فلسطين اليوم

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-20244 عند الساعة 10:00 مساء اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهما جالطة سراي التركي وكوبنهاجن الدانمركي ويلعب الفريقان قبل هذه المباراة.

يدخل الفريقان المباراة وهما المرشحان للتأهل عن هذه المجموعة إلى دور الستة عشر لكن نتائج فريق مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم لا تبشر بأي خير.

يبحث عشاق بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء عن موعد مباراة القمة بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دور المجموعات من البطولة والقنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد وتوقيت المباراة في مصر والدول العربية.

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