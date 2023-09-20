مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد الآن بث مباشر

الساعة 09:52 م|20 سبتمبر 2023
مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد الآن بث مباشر
مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد الآن بث مباشر

فلسطين اليوم

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-20244 عند الساعة 10:00 مساء اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهما جالطة سراي التركي وكوبنهاجن الدانمركي ويلعب الفريقان قبل هذه المباراة.

يدخل الفريقان المباراة وهما المرشحان للتأهل عن هذه المجموعة إلى دور الستة عشر لكن نتائج فريق مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم لا تبشر بأي خير.

يبحث عشاق بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء عن موعد مباراة القمة بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دور المجموعات من البطولة والقنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد وتوقيت المباراة في مصر والدول العربية.

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