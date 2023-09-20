الاحتلال يقرر تمديد إغلاق حاجز بيت حانون "ايرز"

فلسطين اليوم

أفادت مصادر عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال قرر تمديد إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" غدًا الخميس.

وقالت الشؤون المدنية في تصريح مقتضب: "إن الجانب "الإسرائيلي" أبلغنا باستمرار إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة".

وحسب زعم الاحتلال، فإن استمرار اغلاق حاجز ايرز يأتي في أعقاب المظاهرات الأخيرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن في وقت سابق، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، من يوم الجمعة الماضي إلى مساء الأحد، وذلك خلال أيام ما يسمى "رأس السنة العبرية"، قبل أن يقرر تمديد إغلاق معبر بيت حانون.