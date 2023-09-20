"الاعلام الحكومي" يعلّق على تخفيض نسبة الرواتب لموظفي الحكومة بغزة

فلسطين اليوم

علّق المكتب الاعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، على تخفيض نسبة الرواتب لموظفي الحكومة في قطاع غزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي أ. سلامة معروف، في تصريحات لـ"إذاعة صوت القدس": "في ضوء عملية تخفيض النسبة التي تمت سنعمل على انتظام الدفعات الشهرية للموظفين، بواقع دورة الـ30 يوم".

وأوضح معروف، "أن الموظف سيتقاضى راتبه بالاثنا عشر شهراً، وسنحرص على سلامة الموظفين".

وأول أمس، أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس/ 2023، بنسبة 55% وبحد أدنى بقيمة 1700 شيكل، لجميع الفئات، يوم الأربعاء 2023/09/20، عبر بنكي الوطني والإنتاج وجميع فروع بنك البريد.