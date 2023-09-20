فلسطين اليوم

استكملت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي ، سلسة الزيارت لمدراء مدارس الثانوية مدرسة عبد الكريم العكلوك[أ] ، مدرسة المنفلوطي [أ] الثانوية و مدرسة دير البلح الثانوية الصناعية في منطقة دير البلح و مدرسة فتحي البلعاوي بالبريج و مدرسة شهداء المغازي بالمغازي وسط القطاع ضمن اطار التشبيك بين الرابطة الإسلامية و المؤسسات التعليمة.

و في كلمة له شكر مسؤول الرابطة الإسلامية في قطاع غزة الأستاذ خميس عبد العال الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي إقليم الوسطى على جهودهم المباركة في حملة التواصل والزيارات في ذكرى الانطلاقة الجهادية السادسة والثلاثون لتشبيك و توطيد العلاقة مع مدراء المدارس في إقليم الوسطى.

و تابع عبد العال حديثه نشكر معلمينا ومعلماتنا البواسل على جهودهم المباركة في الإرتقاء و خدمة المسيرة التعليمية

في فلسطين و في إقليم الوسطى بشكل خاص.

و أوضح عبد العال نحن نعرف مدى الصعوبات والمشاكل التي تواجه الكادر (المعلمين والمدراء والمديرات) في ظل الوضع المعيشي والإقتصادي الصعب التي يعاني منها قطاعنا الحبيب .

و أشار عبد العال أيضا في ذكرى الإنطلاقة الجهادية المباركة السادسة والثلاثون لحركة الجهاد الإسلامي نؤكد على خيار دعم التعليم و دعم الطالب و دعم المعلم لاننا كما قال الدكتور الشهيد المعلم فتحي الشقاقي .. المثقف أول من يقاوم واخر من ينكسر

و اختتم عبد العال نحن نسعى لتشكيل وبناء الإنسان المثقف الواعي الذي يؤمن بقضيته و ثوابته حتى يستطيع بإذن الله تعالى أن يحرر القدس وأن يحرر الانسان وان يحرر المسرى ونستعيد أرضنا و وطننا من دنس المحتلين.





