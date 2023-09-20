حماس تعلّق على استقبال رئيس دولة اسلامية لنتنياهو..!

فلسطين اليوم

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إنه من المؤسف أن يستقبل رئيس دولة إسلامية لرئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو في الوقت الذي كان الاحتلال يقتل في غزة وجنين وأريحا ويقتحم المسجد الأقصى.

وأضاف قاسم في تصريح مقتضب عبر منصة (X)، إن التطبيع يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه على شعبنا ومقدساتنا.

وأمس الثلاثاء التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وأفادت الرئاسة التركية -في بيان بهذا الشأن- أن أردوغان بحث مع نتنياهو قضايا دولية وإقليمية، إضافة للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، وآخر التطورات المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويأتي اللقاء في ظل تحسن بطيء تشهده العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، التي توترت بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.