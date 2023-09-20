الشقاقي لـ "فلسطين اليوم": وحدة أسرى الجهاد وتلويحهم بخطوات جماعية ساعدت في انتصار خلوف

فلسطين اليوم

أكّد المتحدث الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى محمد الشقاقي اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، أنّ الأسير سلطان خلوف سجّل انتصاراً جديداً على السجّان الإسرائيلي، بإجباره على إنهاء تمديد اعتقاله الإداري، مشدداً على أنّ انتصاره جاء بعد التعاضد والاسناد من أسرى حركة الجهاد الإسلامي، لاسيما وأنهم لم يتركوه وحيداً ولوّحوا أمس بجاهزيتهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، والاعلان عن خطوات تصعيدية، ما أجبر إدارة السجون على الرضوخ أمام مطلب الأسير خلوف وأسرى الجهاد على وجه العموم.

وقال الشقاقي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن إدارة السجون رضخت أمام حالة الصمود والبسالة التي سطرها الأسير المضرب سلطان خلوف على مدار 49 يوماً، إذ إنه واجه بأمعائه الخاوية كل أدوات القمع الصهيوني وآلة البطش التي مارستها إدارة السجون، لكنه انتصر عليها في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن معارك الأمعاء الخاوية باتت تُشكل أداة ضاغطة على الاحتلال، لإجباره على إنهاء جريمة الاعتقال الإداري بحق الأسير سلطات خلوف، والأسرى الآخرين.

وأضاف، أن انتصار الأسير خلوف يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الوطنية الأسيرة داخ السجون، حيث استطاع اليوم تسجيل هذا الانتصار بأمعائه وصبره وتحمله، إذ ذاب جسمه وشحمه وخارت قواه الجسمانية خلال المعركة، لكن إصراره وعزيمته على هزيمة السجان لم تذوبا، وبقي يطمع بمعنويات وتحدي عاليين.

وشدد على أنه تحدى إدارة السجوم وأجهزة المخابرات، إذ لم تستطيعا إجباره على فك الإضراب رغم كل الأدوات القمع التي مورست ضده، لكنه لم يستسلم حتى أُجبر الاحتلال على الرضوخ لمطالبه وانهاء تمديد اعتقاله الإداري.

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 20/9/2023، أن الأسير سلطان خلف تمكن من انتزاع قرار جوهري من محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، وحقق انتصاراً على سجانه.

وأفادت الهيئة، بأن محكمة الاحتلال أصدرت قراراً جوهرياً بحق الأسير المضرب عن الطعام لليوم ٤٩ سلطان خلف على أن ينتهي تمديد اعتقاله الإداري في الثاني من ديسمبر المقبل.

وخلوف يعتبر من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في جنين وأسير سابق أمضى 4 أعوام في سجون الاحتلال، كما يعد من أبطال معركة الأمعاء الخاوية، إذ خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ 67 يوماً عام 2019م رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، ويعاني من عدة أمراض نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي واجهها خلال فترات اعتقاله، حيث أعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 3 أغسطس الماضي.