محكمة الاحتلال ترفض استئناف المعتقل الإداريّ كايد الفسفوس

فلسطين اليوم

رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر) اليوم الأربعاء، استئناف المعتقل الإداريّ كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 49 يومًا.

وحمّل نادي الأسير في بيان صحفي، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، مطالبًا كل المستويات بضرورة التدخل العاجل، لإنقاذ حياته ووقف جريمة اعتقاله.

وقالت في بيانها: «قرار محكمة الاحتلال، يمثل قرار إعدام بحقّه، خاصة بعد مرور هذه المدة على إضرابه المفتوح، وتصاعد المخاطر على حياته»

وأوضح نادي الأسير، أن المعتقل الفسفوس، هو المعتقل الوحيد الذي يخوض اليوم إضرابًا عن الطعام، ويواصل الاحتلال حتى اليوم احتجازه في زنازين سجن (النقب)، حيث يتعرض لظروف احتجاز قاسية، إلى جانب عمليات التنكيل الممنهجة، التي تعرض لها منذ شروعه في الإضراب عن الطعام.

وأكد أن محاكم الاحتلال كانت، ولا تزال، الأداة الأساسية التي أسهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، وذلك من خلال عقدها لمحاكم صورية، وتنفيذها لقرارات مخابرات الاحتلال فقط.