تدشين أول بنك جزائري بالخارج

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الأربعاء، عن افتتاح "بنك الاتحاد الجزائري" في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وهو أول بنك جزائري يُقام خارج البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن "بنك الاتحاد الجزائري"، المعروف برمزه (AUB)، يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بين الجزائر وباقي دول القارة. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي بأهمية استراتيجية للجزائر من الناحية الاقتصادية والسياسية.

ويتألف بنك الاتحاد الجزائري من شراكة بين أربع بنوك عمومية جزائرية، حيث تمتلك "القرض الشعبي" الجزائري نسبة 40% من رأس المال، فيما تمتلك بنك "الجزائر الخارجي" 20%، وبنك "الوطني" الجزائري 20% أيضًا، وبنك "الفلاحة والتنمية الريفية" 20% أيضًا. ويبلغ رأس المال الإجمالي للبنك 50 مليون دولار.

وفي اليوم التالي، سيتم افتتاح البنك الجزائري السنغالي في العاصمة السنغالية داكار بإشراف وزيري المالية والتجارة وترقية الصادرات.