ماذا علقت حكومة غزة بشأن خصم نسبة رواتب الموظفين ..وبماذا طمأنتهم ؟

فلسطين اليوم

طمأنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، الموظفين العموميين بأن جهودها حثيثة ومتواصلة لتجاوز هذه الأزمة والسعي للتخفيف من وطأتها عليهم، عبر انتظام الدفعة شهرياً وتوسيع قاعدة الصرف والاستفادة من المستحقات.

وعلّق المكتب الاعلامي الحكومي، أمس الأربعاء، على تخفيض نسبة الرواتب لموظفي الحكومة في قطاع غزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي أ. سلامة معروف، في تصريحات لـ"إذاعة صوت القدس": "في ضوء عملية تخفيض النسبة التي تمت سنعمل على انتظام الدفعات الشهرية للموظفين، بواقع دورة الـ30 يوم".

وأوضح معروف، "أن الموظف سيتقاضى راتبه بالاثنا عشر شهراً، وسنحرص على سلامة الموظفين".

وأول أمس، أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس/ 2023، بنسبة 55% وبحد أدنى بقيمة 1700 شيكل، لجميع الفئات، يوم الأربعاء 2023/09/20، عبر بنكي الوطني والإنتاج وجميع فروع بنك البريد.

واعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي في ختام جلستها الأسبوعية، إقرار مشروع الحقيبة الرقمية للمعاملات والمستندات الحكومية.

وقررت اعفاء المنشآت والشركات المتضررة كلياً جراء العدوان الإسرائيلي بنسبة 50% من الرسوم المستحقة لسلطة الأراضي، وإعفاء أصحاب المركبات المتضررة خلال عدوان مايو 2023م من رسوم الترخيص

كما قررت المصادقة على التدخلات الحكومية المقترحة للحد من مشكلة البطالة، وتجديد مشروع "صمود" لتشغيل الخريجين واعتماد مشروع التشغيل المؤقت لأوائل خريجي مراكز التدريب المهني، وتوفير مجموعة من العاملين على بند التشغيل المؤقت للعمل في مشروع الحيازات الزراعية، وتوفير الاحتياجات العاجلة من المدربين لمراكز الرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية

وأصدرت قراراً بتشكيل لجنة حكومية لتعزيز الاستفادة من مخرجات مراكز الدراسات العامة والخاصة، واعتماد توصيات لجنة إعداد هيكلية وسياسات التدريب وتنمية الموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية، وإقرار لائحة تنظيم إجازات موظفي العقود والموظفين تحت التجربة

كما قررت اعتماد آليات المتابعة والتدقيق على المختبرات الهندسية ومصانع الباطون، والمصادقة على توصيات التقرير الخاص بدراسة حالات إيذاء النفس والانتحار، واعتماد توفير متطلبات مشروع الدمغة الإلكترونية في المراكز الصحية، وإحالة مجموعة من الموظفين للتقاعد المبكر وفق محددات قانون التقاعد، وذلك بناءً على طلبهم.